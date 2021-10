Jandaia do Sul 19h06min Natureza Furto qualificado Local Av. Roberto Resende Chaves, Centro

O solicitante relatou a Polícia Militar que se ausentou de seu estabelecimento comercial, localizado na Rua Roberto R. Chaves, na data de 19/10/2021 por volta das 23h e, que ao retornar e abri-lo nesta data as 18h, verificou que a porta do local foi arrombada e do interior foram subtraídos diversos produtos sendo refrigerantes, energéticos e salgados da marca torcida de sabores variados.