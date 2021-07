Furto de cabos afeta novamente abastecimento de água na cidade

A Sanepar informa que está realizando manutenção emergencial na elevatória que leva água do Rio Marumbizinho até a estação de tratamento de Jandaia do Sul. A unidade foi alvo de furto de cabos de energia na madrugada desta segunda-feira (26). A previsão é concluir o serviço até o final do dia. A normalização no abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa à noite.

A população precisa adiar atividades que demandem uso de água e priorizar alimentação e higiene pessoal.

Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.