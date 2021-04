Funcionários da Caixa entram em greve nesta terça-feira (27)

Nesta terça-feira (27), os funcionários da Caixa Econômica Federal entraram em uma greve de 24 horas. De acordo com o Sindicato dos Bancários, o protesto será contra ações do governo na gestão do banco estatal.

A paralisação foi deliberada em assembleia na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, entretanto, deve haver uma adesão nacional da greve, conforme a entidade.

Entre alguns dos motivos que desencadearam o protesto estão a abertura de capital da Caixa Seguridade (o sindicato não apoia a venda dessas ações), o pagamento integral a PLR Social (o sindicato diz que o benefício não foi pago corretamente), e maior proteção contra a Covid-19 nas agências, inclusive com a inclusão dos funcionários da linha de frente no grupo prioritário da vacina.

Além dos motivos já citados, o sindicato também pede a contratação dos aprovados no concurso de 2014.