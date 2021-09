Funcionário de distribuidora de gás diz que foi roubado

A versão do funcionário não convenceu os policiais.

Conforme relato da PM, na tarde de quinta-feira (16) o solicitante relatou que seu funcionário saiu para realizar algumas entregas de botijões de gás para a empresa com um veículo Fiat Strada Working, de cor branca e em sua carroceria havia aproximadamente 14 botijões de gás. Relata ainda que saiu por volta das 14 horas e 48 minutos e até o término da confecção do boletim não havia retornado a empresa.

O solicitante informa que tentou por diversas vezes entrar em contato com o funcionário, porém sem êxito. Após as devidas informações e sabendo que tem parentes na cidade de Marumbi, o solicitante deslocou até a referida cidade, onde solicitou apoio dos policiais militares para verificar se estaria na residência de sua ex-mulher, na Rua Vinte e Cinco de Julho. Em contato com a proprietária do imóvel, essa informou que ele já não aparece para ver os filhos a muito tempo, e que não tem mais contato com ele, disse também que é usuário de drogas.

À noite o funcionário apareceu na cidade de Marumbi e disse que foi assaltado

Conforme relato da Polícia Militar, relatou o solicitante que no dia 16/09/2021 por volta das 15 horas foi vítima de assalto a mão armada na cidade de Jandaia do Sul, enquanto realizava entrega de botijões de gás e água mineral. Segundo ele, um homem com aproximadamente 35 anos, de cor morena, trajando um moletom vinho, calça jeans e chinelo em posse de uma pistola de cor preta, chegou nele e anunciou o assalto, apontando a arma e mandando ele ir para o banco do passageiro, dizendo a todo momento para que não reagisse.

O local do assalto foi na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, se recorda do local devido ser onde iria fazer uma entrega. Que após ser rendido, o assaltante em posse do veículo foi em direção a estrada rural que fica atrás do cemitério, que ficaram por ali algum tempo e depois foram para Marumbi por diversas estradas rurais, as quais ele não conhece e que já era noite quando o autor o deixou próximo ao “lixão” da cidade de Marumbi.

Não soube informar a hora com precisão. Disse também que foi agredido com um soco na boca e que a todo momento sofria ameaças para que não reagisse. Que por volta da 01 hora da manhã do dia 17/09/2021 ligou o celular para pedir ajuda, pedindo socorro para sua esposa e para Policia Militar.

Ele aguardou a presença da equipe policial no trevo da cidade de Marumbi, onde passou essas informações, porém alguns fatos não foram esclarecidos, como o de não ter seu telefone levado pelo assaltante, dizendo a equipe que teria o escondido dentro de sua meia de cano baixo. Outro detalhe foi a tranquilidade que o solicitante demonstrou, só estando preocupado se os policiais o levariam para a sua casa que fica em Jandaia do Sul.

Perguntado o porque de não ter entrado em contato com seu empregador até o momento, esse disse que não tem o número dele. Informa ainda que foi levado um veiculo Strada de cor branca, juntamente com alguns botijões de gás e galões de água mineral, porém já recuperados.

Não soube relatar quanto tinha de dinheiro, que não foi recuperado.