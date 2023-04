Foz Cataratas e Marreco se destacam nas primeiras rodadas da LNF Mrjack.bet 2023

O futsal paranaense está em peso na disputa da LNF Mrjack.bet 2023, principal competição da modalidade no Brasil. São sete equipes diferentes, sendo algumas com maior tradição no torneio, como o Pato Futsal e o Cascavel, ambos campeões nos últimos cinco anos. No entanto, não foi nenhuma dessas duas equipes que se destacaram nas rodadas iniciais da liga. O Foz Cataratas e o Marreco iniciam a disputa com bons resultados, e mostram que podem ser protagonistas na temporada atual.

Ambos conquistaram seis pontos nas três primeiras rodadas, com duas vitórias e uma derrota. O Foz venceu o Santo André Intelli na estreia, em goleada por 6 a 1, e o Praia Clube na terceira rodada, por 4 a 3. A única derrota foi no segundo jogo, diante do Jaraguá, mas que não foi o suficiente para acabar com a moral do elenco. O time ocupa a sexta posição, ficando logo acima do Marreco, a segunda melhor equipe do Paraná na liga nacional de futsal.

Representante da cidade de Francisco Beltrão, o Marreco teve uma sequência parecida com o Foz Cataratas, vencendo o primeiro e o terceiro jogos, diante do Joaçaba e do São José, respectivamente, e saindo derrotado apenas na segunda rodada, contra o Atlântico. Por isso, as duas equipes estão próximas na tabela, diferenciadas apenas pelo saldo de gols. De qualquer maneira, são os dois melhores times do futsal paranaense no momento, superando alguns nomes mais tradicionais.

O Pato Futsal, campeão da LNF em 2018 e 2019, empatou os três primeiros jogos da temporada e ficou na parte de baixo da tabela. A equipe precisa se melhores resultados para se recuperar, e evitar uma temporada ruim novamente. No ano passado, o clube terminou na sétima posição da classificação geral, sendo eliminado pelo rival Cascavel nas quartas de final.

Cascavel busca equilíbrio

Outra equipe paranaense campeã da LNF no passado, o Cascavel teve um começo com uma vitória, um empate e uma derrota. Esses três resultados diferentes colocam o clube no meio da tabela, e mostram que será preciso uma melhora no resto da temporada para repetir a campanha vitoriosa de 2021.

Nas projeções de apostas, a equipe que atua no Ginásio Odilon Reinhardt tem tudo para ser uma das candidatas ao título, principalmente pelo bom desempenho que teve na temporada passada, quando foi terceira colocada na classificação geral. Essas cotações poderão ser acompanhadas pelo site Mr.Jack, plataforma de apostas esportivas que é o patrocinador oficial da LNF em 2023.

O site é uma referência em apostas esportivas, com uma cobertura completa de diferentes esportes, mas com um foco maior no futsal esse ano. Por lá, o Cascavel surge como uma das grandes esperanças ao título da temporada. O problema é que a equipe precisa superar outros grandes rivais, como o Corinthians, o Magnus e o ACBF. A promessa é de uma competição disputada nas próximas rodadas, e principalmente na segunda fase, quando começa a disputa em mata-mata.

Outras equipes paranaenses

Além dos quatro clubes que citamos, o Paraná ainda conta com outras três na disputa pelo título da LNF Mrjack.bet 2023. São eles: o Umuarama, o Campos Mourão e o Esporte Futuro. O problema é que os três começaram a temporada com resultados ruins, e não dão sinais de que podem sonhar alto. Nenhum deles possui grande tradição na competição, e não foram bem na temporada passada.

O Esporte Futuro é estreante na LNF, então ainda deve sofrer na primeira temporada. Assim, o futsal paranaense se mostra um dos mais presentes na competição, mas apenas com alguns destaques. O Foz Cataratas e o Marreco são as grandes surpresas, que devem fazer de tudo para manterem o bom momento. Uma tarefa que não promete ser fácil, pois a liga é uma das mais equilibradas do mundo.

A esperança é que o máximo de equipes possíveis cheguem longe da disputa, pelo menos evitando a eliminação da primeira fase. Afinal, quanto mais representantes na segunda etapa, maior é a possibilidade de título para o futsal do Paraná. O estado tem tudo para recuperar o troféu que estava por aqui em 2021, mesmo que não seja pelas mãos do Cascavel novamente.