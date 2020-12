Na noite de sexta-feira (18) foi realizada operação AIFU, com o apoio das equipes RPA, Bombeiro Civil, Conselho Tutelar de Jandaia do Sul e Fiscal da Prefeitura de Jandaia do Sul.

Foram abordados seis estabelecimentos, com um total de 94 pessoas vistoriadas.

Todos foram orientados e os estabelecimentos fiscalizados, sendo que dois deles foram notificados por estarem sem alvará.