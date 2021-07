Fiscais e policiais militares intervém em festa de inauguração com aglomeração

Jandaia do Sul 19h45 – Solicitante: Setor Jurídico da Prefeitura Municipal – Natureza: Apoio a outros órgãos – Endereço: Av. Tancredo Neves esquina com Av. Anunciato Sonni

Relato da Polícia Militar: Após solicitação direta à equipe por parte do setor jurídico da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, foi prestado apoio aos fiscais da vigilância sanitária na fiscalização de um evento referente à inauguração de loja na área central do município, onde no local foi observado aparato de som e iluminação instalado na área do passeio (calçada) com a presença de cerca de cinquenta pessoas na área externa, os quais alguns mantinham certa distância ao conversarem, outros não, alguns usavam máscaras, outros não.

Pelo lado de fora do estabelecimento também foi possível observar que a situação no interior do prédio era a mesma do lado de fora, inclusive com a presença de várias pessoas fazendo consumo de bebida alcoólica (cerveja), sendo então tomada a providência de orientar a todos que estavam ali a respeito do descumprimento de decretos municipais e estaduais vigentes, onde todos os participantes acataram às orientações e foram se retirando de forma pacífica do local.

Quanto a crimes de qualquer natureza não foi observada nenhuma ação que merecesse medida mais efetiva por parte da equipe policial, porém durante os trabalhos de fiscalização chegou ao conhecimento da equipe PM que os fiscais municipais já haviam comparecido ao local anteriormente e efetuado orientações aos responsáveis pelo evento, então foi recomendado aos fiscais beto e rose pelo comandante da guarnição PM, que fosse lavrada a autuação do principal responsável pelo evento em virtude de ter deixado a situação evoluir para maior grau de risco de contaminação do covid-19, observando-se principalmente as orientações quanto à aglomerações de pessoas, sendo que neste momento apresentou-se para as duas equipes (municipal e PM) um vereador do município o qual se identificou como responsável pelo evento e solicitou que as autuações pertinentes ao caso fossem feitas em seu nome, sendo então esclarecido ao mesmo pelos fiscais do município que seria elaborada uma notificação para sua pessoa.

Após resolvida a situação as equipes deslocaram.