Fiduma & Jeca faz show em Jandaia do Sul neste sábado

Dupla apresenta sucessos e novos hits no Baruk Eventos

Fiduma & Jeca levam o show mais animado do Brasil para Jandaia do Sul, neste sábado, dia 15 de abril, a partir das 20:30h, no pub Baruk Eventos.

No repertório do show, além dos sucessos: ”Anjo Chapadex”, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul”, eles reproduzirão faixas do seu mais recente DVD “Finalmente Ao Vivo”, gravado no final de março deste ano.

O novo álbum contou com as participações de Matogrosso e Mathias, Jads & Jadson, João Bosco & Vinícius, Ícaro & Gilmar e Us Agroboy e terá faixas disponíveis ainda neste semestre, nas principais plataformas digitais e serviços de streaming – onde a dupla é uma das recordistas de downloads.

Fiduma & Jeca em quase dez anos de carreira colecionam vários sucessos. Foram sete projetos lançados, mais de 300 milhões de visualizações no Youtube e 200 milhões de streams no Spotify.

Serviço

Show Fiduma & Jeca em Jandaia do Sul (PR)

Sábado, dia 15 de abril

Baruk – Av. Anunciato Sonni, 3641 – Jandaia do Sul, PR