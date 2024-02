Familiares estão desesperados a procura de Adriano José França, de 35 anos.

Eles informaram que no dia de ontem ligaram no presídio de Guaíra, onde ele se encontrava preso e que estava prestes a ser solto, com a finalidade de ir buscá-lo e foram informados que Adriano foi liberado com tornozeleira eletrônica no dia 9 de janeiro, sendo que ele não retornou para Jandaia do Sul e nem deu notícias.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a irmã dele no 43 9 9902-2285.