Família de Jandaia tem carro, tv, notebook e dinheiro furtados de residência

Jandaia do Sul 21h50min – Natureza: Furto Qualificado- Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima

Relato da Polícia Militar

Conforme ocorrência despachada pelo COPOM, deslocamos até o endereço citado, onde em contato com o Sr. _______ e sua esposa Sra. __________, ambos relataram que saíram da residência por volta das 18h30min, e ao retornarem por volta de 21h40min, se depararam com o portão eletrônico violado, bem como duas janelas de blindex arrombadas, sendo notado de imediato o furto do veículo GM / Cruze LTZ, de cor branca, o qual estava na garagem da residência, e do interior da mesma subtraíram um aparelho televisor da marca LG de 50 polegadas, um notebook da marca Acer de cor cinza, e aproximadamente R$ 1.000,00 em espécie.