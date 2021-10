Estão abertas as inscrições para as gestantes no Clube de Mães da APMI

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI) está com inscrições abertas para as gestantes que desejam participar do Clube de Mães. Não deixe de participar, lembrando que as vagas são limitadas.

O projeto, desenvolvido pela APMI, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, é oferecido de maneira gratuita e visa acolher as gestantes para aprenderem a confeccionar o enxoval do bebê, promover a convivência comunitária, a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos, além de oferecer o kit enxoval, orientações e encaminhamentos.

A volta da APMI, após dez meses de paralisação devido à pandemia da COVID-19, é uma notícia muito importante e animadora, tendo em vista que a instituição sempre foi fundamental no atendimento à comunidade jandaiense, atendendo todos os anos centenas de pessoas.