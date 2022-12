A Cachaça Estância Moretti, foi uma das 200 Cachaças selecionadas para compor o livro elaborado pelo Ministério da Agricultura, juntamente com o Governo Federal, em comemoração aos 200 Anos da Cachaça no Brasil.

Estamos muito orgulhosos, por ser reconhecido a nível nacional, nosso rótulo hoje, entra para um marco importante do nosso pais.

Estar entre as 200 cachaças escolhidas para estampar as páginas de um livro tão importante, nos enche de orgulho e satisfação, em levar aos nossos apreciadores de cachaça, muito mais que cachaça e sim, história e a cultura do nosso Brasil.

