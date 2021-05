Estabelecimento comercial é arrombado na Avenida Paraná

Na madrugada desta quinta-feira (6) a Polícia Militar foi solicitada para deslocar na Avenida Paraná, em Jandaia do Sul, onde segundo a solicitante, um masculino teria danificado a porta do seu estabelecimento.

Em contato com a vítima, relatou que é proprietária do referido estabelecimento e quando estava em sua residência foi avisada por amigo que mora nas proximidades do comércio, que um indivíduo fora visto saindo de dentro da pizzaria.

A mesma foi até o local e constatou que o autor havia adentrado e subtraído aproximadamente cinquenta reais em moedas do caixa e se evadiu.

Este teria utilizado uma chave de fenda para forçar e abrir a porta e, após o fato, tomou rumo ignorado.

Foram realizadas diligências a fim de localizar o autor, que utilizava uma blusa de moletom cinza com listras e bermuda, porém até o momento sem êxito.

A vítima foi devidamente orientada.