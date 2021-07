Escolas Municipais de Jandaia do Sul retomam atividades presenciais dia 26 de Julho

Departamento de Educação estima que aproximadamente 70% dos alunos retornarão para as salas de aula; a rede ofertará ensino híbrido

(Assessoria) Após um ano e quatro meses sem aulas presenciais, em função da pandemia de Covid-19, as escolas municipais de Jandaia do Sul abrirão novamente seus portões para receber os alunos a partir de segunda-feira (26). Com os profissionais de educação imunizados com a primeira dose da vacina e um protocolo de biossegurança estruturado, o município começará recebendo as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, as crianças da educação especial e os alunos da Educação Infantil 3, 4 e 5. Com base em levantamento feito pelo Departamento de Educação com as famílias, segundo pais e responsáveis, aproximadamente 70% dos 1.655 estudantes da rede retornarão às escolas presencialmente.

Respeitando a capacidade máxima de aluno por sala, as instituições seguirão a modalidade híbrida. As turmas do Fundamental serão divididas de forma que uma parte acompanhe as atividades presencialmente durante uma semana enquanto os demais alunos permanecem remotamente com atividades impressas para fixação de conteúdo. Já os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) ofertarão atendimento parcial de quatro horas por dia.

Na entrada das escolas haverá um funcionário para higienizar as mãos das crianças com álcool 70% e aferir a temperatura. Os espaços comuns e as salas de aula receberam marcações para auxiliar no cumprimento do distanciamento de 1,5 metro; as janelas permanecerão sempre abertas para que o ambiente receba ventilação; e o acesso ao banheiro será liberado apenas para três crianças por vez. Para estimular o uso de álcool em gel e facilitar o acesso, foram instalados dispensers em locais estratégicos das escolas e também estão disponíveis frascos com álcool para suporte nas mesas. As atividades das aulas de Educação Física serão realizadas sem contato, com distanciamento social e desinfecção dos objetos utilizados pelos alunos.

A merenda será distribuída aos alunos, sendo que as escolas que dispõem de refeitórios amplos poderão conduzir as crianças ao espaço para se alimentarem, já para os refeitórios menores a orientação é que elas permaneçam na própria sala de aula. Os pais devem enviar uma máscara para troca, um saquinho para guardar a máscara usada e copinho ou garrafinha de água para uso individual, pois os bebedouros das escolas estarão lacrados e a reposição da água sempre será feita por um adulto. Para reforçar a proteção, além da máscara, os professores usarão protetor facial (fornecido pelo município); já para os alunos serão entregues três máscaras por trimestre.

“Nossas instituições estão devidamente preparadas para receber os alunos seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pelos órgãos de Saúde. Estamos retomando as atividades presencialmente, mas continuamos oferecendo a opção remota para os pais que preferirem manter seus filhos em casa neste momento”, comenta a diretora do Departamento Municipal de Educação, Meire Bueno.

Os ônibus escolares também estão adaptados às regras sanitárias: funcionarão com redução de 50% da capacidade e com monitores para auxiliar no cumprimento do protocolo. Como na entrada do transporte será aferida a temperatura da criança, a orientação é para que elas sejam acompanhadas por um adulto até o ponto de ônibus, pois se apresentarem temperatura igual ou maior que 37,1ºC não poderão embarcar. Os pais que tiverem possibilidade devem levar o filho à escola para evitar aglomerações.

Antes da retomada das aulas, uma equipe do Departamento Municipal de Saúde e uma nutricionista da rede foram às escolas para orientar os profissionais da Educação com relação às medidas estipuladas no protocolo sanitário e à importância da higienização correta dos alimentos. Os educadores também receberam capacitação de uma psicóloga para saberem lidar com os problemas emocionais, psicológicos e educacionais que podem surgir no retorno das crianças.

Retorno das demais turmas

O atendimento para alunos menores, de 0 a 2 anos, continua suspenso. Para as salas de 3º e 4º anos do Fundamental o retorno será no dia 9 de agosto e para o 5º Ano no dia 16 de agosto. O Departamento Municipal de Educação priorizou a retoma primeiramente pela Educação Infantil e séries iniciais considerando a maior dificuldade dos alunos mais novos em acompanhar as atividades remotamente, sem a orientação direta do professor, e também os que estão em processo de alfabetização.

Baixo risco de infecção grave em crianças

Segundo nova análise dos dados de infecção feita no Reino Unido, o risco geral de crianças ficarem gravemente doentes ou morrerem por causa da Covid-19 é extremamente baixo: cerca de duas crianças em um milhão. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) entre maio e setembro de 2020 com 667 moradores de Manguinhos, no Rio de Janeiro, apontou que crianças têm baixa taxa de transmissão da doença. De acordo com o estudo, a probabilidade de uma criança ser infectada por um adulto é maior do que a chance dela transmitir o vírus para outras pessoas. A taxa de infecção entre as crianças na pesquisa foi de 13,9%.

Com base em resultados de pesquisas, a diretora do Departamento Municipal de Educação se mostra bastante otimista com a retomada das aulas presenciais e confiante no protocolo sanitário. “Eu acredito que na escola, seguindo todas as medidas de segurança, o risco é menor que fora dela”, comenta Meire. Ela completa que, assim como os profissionais da Educação e as famílias se comprometeram com o ensino durante todo o tempo que as escolas ficaram fechadas, agora também serão parceiros no cumprimento do protocolo para que elas se mantenham abertas e as crianças estejam seguras.

O risco de contaminação, mesmo que mínimo, existe e, por isso, todos os cuidados e protocolos de biossegurança estão sendo feitos para proteger as crianças e evitar mais prejuízos causados pelo longo tempo fora da sala de aula. A suspensão prolongada das aulas têm causado diversos problemas, como: impactos negativos diretos no aprendizado, maior probabilidade de evasão escolar, impactos na saúde emocional e física, prejuízos à alimentação e maior exposição à violência.