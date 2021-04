Empresa de Jandaia tem veículo e carga de metais furtada

Na manhã de quarta-feira (7) a Polícia Militar foi chamada para dar atendimento a uma situação de furto qualificado na empresa GL Sucatas, na BR 376, em Jandaia do Sul.

No local foi feito contato com a vítima, que relatou que ao chegar em sua empresa percebeu que o veículo que ele usa não estava mais no local e, que nos fundos, teria um buraco que foi feito para a entrada dos indivíduos.

O veículo em questão se tratava de uma Fiat Strada de cor prata.

A vítima ainda sentiu falta de um carregamento de cobre e metais diversos pesando mais ou menos 800kg, além de um botijão de gás e o DVR das câmeras de segurança.

Um vizinho da empresa em questão, visualizou no sistema de câmeras dois indivíduos saindo do barracão com o veículo por volta da 03h30.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada sobre as devidas providências a serem tomadas.