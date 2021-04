Embriaguez ao Volante, Desacato, Desobediência, Dano, Resistência, Lesão Corporal praticada contra agente e/ou autoridade

Jandaia do Sul 21h45 – Preso Homem , 34 anos – Local Rua Luiz Marconi – Centro

Relato da Polícia Militar: Conforme solicitação via 190, um homem teria colidido o seu veículo em uma camionete que estava estacionada e que o condutor estava embriagado tentando se evadir. No local, em contato com o sr. ———————-, proprietário da camionete S10 de placas —————- a qual estava estacionada, relatou que o condutor do Honda/Civic placas —————– teria se evadido trajando camiseta de cor preta.

De posse das informações, esta equipe iniciou as buscas e recebeu informação de populares que um homem teria descido correndo pela rua João Ruiz Galian, sentido à Vila Santo Antônio.

Nas proximidades, esta equipe visualizou um homem com as características repassadas, o qual ao avistar a viatura policial, se embrenhou em meio à um matagal que fica aos fundos da referida via (sem saída). Esta equipe desembarcou da viatura, deu voz de abordagem, o qual não obedeceu. Foi realizado acompanhamento do mesmo o qual foi abordado, neste momento o suspeito tentou contra esta equipe, desferiu soco contra o Sd —————–.

Ao tentar algemá-lo o mesmo resistiu, sendo necessário uso de força moderada para conter injusta agressão. Foi solicitado apoio de outras equipes policiais, tendo em vista a agressividade do autor contra esta equipe. Após a chegada da equipe de Cambira, composta pelos Sd. —————– e Sd —————– e cidade de Marumbi composta pelos Sd ————– e Sd —————-, a fim de retirar o mesmo da mata, haja vista o mesmo ter se jogado no chão, local de difícil acesso e íngreme, mata fechada, mesmo com a chegada das demais equipes, o mesmo continuou a desobedecer e ainda apresentava certa agressividade, tentando contra integridade física do Sd ——————, sendo necessário o uso de spray de pimenta. Após várias tentativas sem sucesso na remoção do autor do local, fora feito contato com a equipe da defesa civil para apoio. Se fizeram presente no local os agentes ——————e —————-, no entanto, neste momento, após informação de um popular que reside na referida rua, fora possível seguir por uma trilha em meio a mata até a chegada em um carreador que fica em meio à Vila Santo Antônio. o autor recebeu voz de prisão e fora colocado no camburão da vtr de Marumbi, momento em que o mesmo chutou a porta do camburão, vindo a danificar a mesma.

Após o fato, o mesmo foi removido e colocado no camburão da vtr de Cambira, pois a equipe de Marumbi deslocaria para atendimento de outra ocorrência nesta cidade. Na sequência, esta equipe deslocou ao endereço inicial da ocorrência, para remoção do veículo causador do acidente, onde o sr. ———————–, proprietário da GM/S10, informou que aproximadamente quatro homens, parecendo ser amigos do condutor do Honda Civic, foram até o local e retiraram objetos do interior do mesmo e se evadiram. Após diversos contatos com guinchos deste município, nenhum estava disponível para remoção do automóvel.

Foram então repassadas informações acerca do fato a Copom, e fora orientado que a equipe de Cambira permanecesse no local do acidente até a chegada do guincho da cidade de Arapongas. Já na sede da Cia PM, o autor foi identificado, o qual recusou-se a realizar o bafômetro e pelo mesmo se apresentar com diversos sintomas de embriaguez, fora confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ressalta-se ainda que ele se recusou a fornecer os dados pessoais como endereço, telefone de contato e outros.

A todo momento o autor ficava se batendo contra a janela. O autor também acusou esta equipe de ter furtado o seu aparelho celular, bem como o dinheiro de sua carteira. O autor fora encaminhado ao pronto atendimento municipal para atendimento, tendo em vista ter sofrido lesão em decorrência do acidente e de sua própria ação, onde se manteve jogado ao chão, sem camisa e em meio a mata, dificultando a ação policial, fato este registrado em filmagem.

Se fez presente nesta CIA PM o sr. ——————, advogado do preso, que acompanhou a contagem do dinheiro da carteira do autor, totalizando ————-. Em seguida fora encaminhado à delegacia de polícia civil para procedimentos cabíveis ao caso.