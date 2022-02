Embriagado é preso por desacato em conveniência de posto

Data do Registro: 05/02/2022 10:06:44 2/9 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 628, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: DESACATO

Descrição do Fato: Esta equipe foi informada pela solicitante que havia um masculino com sinais de embriaguez no interior da conveniência do Auto Posto Brasil gritando com a atendente e dando murros no balcão, assustando clientes que ali estavam. No local a equipe abordou a pessoa de 43 anos, o qual apresentava sinais de embriaguez, disse que estava lá no auto posto pois teve uma desavença com o segurança do local durante a madrugada e queria tirar satisfação. Diante disso, a equipe conversou com o mesmo, orientou que procurasse a Delegacia de Polícia Civil posteriormente, quando estivesse melhor, para registrar o fato ocorrido com o segurança do posto.

Por várias vezes foi solicitado que saísse do local, mas com tom desrespeitoso negava tal orientação. Em dado momento o autor intimidou a equipe, se ajoelhando no chão e dizendo para dar tapas em seu rosto e que atirasse nele. Foi solicitado que levantasse, neste instante ele se irritou e desacatou a equipe com palavras de baixo calão. Com isto fora dada voz de prisão, onde resistiu empurrando os policiais para tentar se evadir.

Foi dada voz de prisão, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.