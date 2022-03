Em Jandaia vendedor e comprador caem em golpe aplicado via internet

A ocorrência foi registrada pela PM neste sábado (19) em Jandaia do Sul.

A vítima relatou a Polícia Militar que em data anterior viu um anúncio no Facebook de uma motoneta, fez contato e recebeu um endereço de pix de uma pessoa da cidade de Pracinha estado de São Paulo, dizendo que seria o vendedor da motoneta, chegando no local fez o teste na motoneta e foi realizado o pagamento via pix, momentos depois a pessoa que era a vendedora da motoneta não recebeu a quantia transferida. Foi então que as duas partes perceberam que tinham caído no golpe, perceberam então as duas partes que a página havia sido clonada por um golpista.

Diante dos fatos ambas as partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.