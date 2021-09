Elementos tentam roubar Distribuidora de Bebidas em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada às 11h26 na Rua Presidente Kennedy, centro.

Após repasse de ocorrência de um roubo em andamento em uma distribuidora de bebidas em Jandaia do Sul, a equipe policial deslocou até o local e os suspeitos já haviam se evadido.

A vítima relatou a equipe que estava carregando um caminhão com engradados de bebidas quando dois indivíduos morenos ambos com calça escura, um deles com camiseta vermelha e tênis vermelho e outro com camiseta clara adentraram o estabelecimento, sendo que um deles sacou de uma arma do tipo revolver e deu voz de assalto.

Que a vítima então empurrou um dos suspeitos e saiu correndo em direção à rua e o segundo suspeito deu uma rasteira na vítima que caiu mas conseguiu fugir e os suspeitos se evadiram sem levar nada.

Alguns populares relataram que fugiram em uma moto de cor vermelha, sem saber precisar modelo ou marca.