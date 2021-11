Por volta da meia noite de sexta para sábado (20) houve um acidente de trânsito envolvendo dois veículos no cruzamento das ruas João Batista Mortean e José Francisco Borges em Jandaia do Sul.

Um dos veículos teria se evadido do local e o outro bateu no muro da casa do Juventino da Banca.

A equipe da Defesa Civil juntamente com o SAMU socorreram duas pessoas com ferimentos.