Drogada, mulher danifica enfeite de natal da cidade

Na madrugada desta quinta-feira (25) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Avenida Getúlio Vargas, onde uma mulher e dois homens faziam algazarra em via pública. A equipe foi ao local quando o vigilante da prefeitura, relatou ter testemunhado quando a pessoa conhecida no meio policial por crimes de furto e uso de entorpecentes, danificou a fiação de enfeites de natal montados pela prefeitura municipal, que estavam na estacionamento público da avenida.

A mesma teria puxado os fios e arrebentou alguns deles, danificando o que seria a representação de um bolo de luz em comemoração aos 69 anos da cidade de Jandaia do Sul.

Os policiais patrulharam por toda vizinhança mas não encontraram a acusada.

Na sequencia do patrulhamento, visando evitar que a mesma danificasse mais algum patrimônio publico, retornou no local onde havia danificado as luzes de natal.

Mais tarde, a equipe policial localizou a acusada, de 38 anos, que estava visivelmente drogada, sendo dada voz de prisão para mesma.

No ato da prisão começou a urinar na roupa com intuito de dificultar a ação policial, diante o dano, foi presa e encaminhada para Policia Civil. Drogada e alterada, começou a chutar o camburão pelo lado de dentro.

A abordada relatou que a pessoa de ____ da Vila Rica, marido da ____, roubou seu celular lg k9 de cores bege e rosa, também relata que ele deu duas pedradas na boca da mesma.