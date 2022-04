Dr. Batista realiza palestra a alunos do Colégio Cívico Militar Jandaia do Sul

Na manhã desta sexta-feira (08), o Dr. Batista esteve no Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul para ministrar uma palestra sobre medicina preventiva, trabalho este que realiza há vários anos em todo o Paraná, de forma voluntária.

O médico ressaltou a importância dos cuidados com a saúde, pequenas mudanças nos hábitos que fazem a diferença no dia a dia e que traz inúmeros benefícios. Tudo isso em uma linguagem simples e divertida para os jovens.

“Adoro palestrar para os jovens, pois neles estão o futuro de nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E a medicina preventiva aplicada desde a juventude previne diversas doenças no futuro. E como médico me sinto honrado em poder levar estas informações a estes jovens. Eu sou médico há mais de 35 anos, mesmo como deputado, jamais deixei de praticar a medicina. Atendo muitas pessoas em todo o Paraná. E é uma honra poder fazer isso dentro de Jandaia do Sul, cidade que eu tenho um carinho enorme”, disse Batista.

O deputado agradeceu a oportunidade ao Diretor do Colégio, professor Vladimir Matioli Arcade, a diretoria militar, coordenação, professores e servidores do colégio pela oportunidade e parceria.

Estiveram presentes cerca de 500 alunos, além de professores e gestores do Colégio, vereador Adenilson, vereador e ex-assessor do deputado, Bruno Cavassani e a prefeita de Mandaguari Ivonéia Furtado.

RECURSOS PARA O COLÉGIO

Na última semana, o deputado destinou via programa Escola Bonita II, do Fundepar, um recurso de 100 mil reais para o colégio, que servirá para reformas e melhorias na estrutura. O dinheiro já está disponível na conta.