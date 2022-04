Dr. Batista indica R$ 100 mil para o Colégio Estadual Cívico Militar de Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (31) o deputado estadual Dr. Batista indicou o Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul para receber um recurso de R$ 100 mil para reformas e melhorias do Colégio. O recurso é destinado pelo Fundepar, na segunda fase do programa Escola + Bonita.

Dr. Batista ressalta a importância do recurso estar presente no cotidiano das cidades e a importância na educação. “Esse é o nosso trabalho há mais de 15 anos, recursos que estão presentes na vida das pessoas, seja na saúde, na educação, no esporte, em todas as áreas. Gosto de ver os recursos sendo aplicados no dia a dia do município e também na educação. Esse recurso chega em boa hora para as escolas, seja para reforma ou melhoria na sala de aula. Escola bonita é aluno feliz, é aluno aprendendo!”, finalizou Batista.

Ao todo o deputado indicou cinco colégios de cinco cidades da sua área de atuação para receberem o recurso. Além de Jandaia do Sul, serão contempladas as cidades de Ângulo, Doutor Camargo, Floraí e Paiçandu. No Paraná, cerca de 428 instituições deverão receber o recurso, totalizando mais de R$ 25 milhões.