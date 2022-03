Dois são presos durante furto de peixes em represa

A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (25) em uma propriedade na Estrada Velha para Marumbi.

Conforme a PM, a equipe recebeu um chamado dando conta que em uma chácara, um homem estava detido, pois estava cometendo o furto de peixes na represa. Rapidamente a equipe policial deslocou até o local, onde em contato com o solicitante o mesmo informou que há semanas o local tem sido alvo de furto de peixes e que na data de hoje, o mesmo ouviu um barulho e foi checar, ao se aproximar percebeu três homens no local, conseguindo conter um e outros dois se invadiram para mata.

No momento da chegada da equipe foi realizada a prisão do homem que estava contido pelo solicitante e feito buscas no local, onde foi encontrado o segundo homem, o terceiro por sua vez conseguiu se evadir do local.

Os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.