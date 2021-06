Dois são detidos tentando arremessar celulares para presos da cadeia de Jandaia do Sul

Após denúncia feita pelo agente do DEPEN na madrugada de sábado (19), uma equipe da Polícia Militar deslocou até o entorno da cadeia pública de Jandaia do Sul, onde teriam alguns masculinos arremessando objetos pra o interior da cadeia, que após verificação em um terreno baldio que dá acesso aos fundos do local, fora localizado dois masculinos, os quais ao avistarem a presença da equipe tentaram empreender fuga, sendo logrado êxito em abordá-los, onde foram identificados como _______, 17 anos, e _________, 24 anos, este que carregava uma mochila de cor escura, sendo submetidos a revista pessoal e localizado no bolso da calça de um deles um celular da marca Xiaomi e no bolso da calça do outro um celular da marca Motorola.

Ainda no interior da mochila foram localizados oito celulares envoltos em uma fita crepe de cor branca, além de três carregadores, uma faca e um rolo de fita crepe, que indagados relataram que receberiam uma compensação em dinheiro para arremessar os objetos para o interior da cadeia, sendo os mesmos encaminhados até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providencias cabíveis ao fato.