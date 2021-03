Disparo de arma de fogo na região da Vila Rica mobiliza Polícia Militar

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h13 de quinta-feira (25). Envolvidos Homem de 22 anos e Homem de 18 anos,

A equipe policial foi acionada para deslocar no posto de saúde situado próximo à rodovia BR-376, pois segundo a pessoa de ——-, uma mulher adentrou o local pedindo socorro e disse que um masculino teria tentado contra a vida de seu namorado.

No local, em contato com a pessoa de ——————-, esta relatou que estava com seu namorado, ambos de motocicleta, e vieram até a casa situada na BR 376 ao lado do numeral , para receber um dinheiro. Ao chegarem no endereço, seu namorado perguntou à pessoa de ——– se seu irmão estava por lá, foi onde um masculino saiu da residência que fica aos fundos e veio em direção ao muro.

Quando ele se aproximou ———- visualizou uma arma de fogo em suas mãos e avisou ——-, que se evadiu do local e deixou———-. A mesma correu até o posto de saúde localizado de fronte da residência e pediu ajuda.

De posse das informações repassadas por ——-, esta equipe lhe apresentou uma foto da pessoa de —————, irmão de ———, a qual o reconheceu ser o masculino que portava a arma de fogo.

Após diligências pelas proximidades afim de localizar algum suspeito do fato, esta equipe se deslocou à sede da Cia PM para confecção do boletim. Neste momento a COPOM repassou que um homem havia efetuado disparos contra a residência mencionada inicialmente, situada aos fundos da frutaria.

No local esta equipe foi informada por populares de que um masculino chegou em uma motocicleta, a estacionou na Rua Santos Dumont Com Rua dos inconfidentes e quando estava próximo do posto de saúde, efetuou disparos em direção à residência ao lado do numeral ———- e em seguida se evadiu.

O Autor seguiu sentido à cidade de Mandaguari, tudo levando a crer que os disparos foram efetuados pela pessoa de ————-, em retaliação a pessoa de———-.

Ainda conforme informações da pessoa de ———, ela reside com ———– na cidade de Mandaguari. Fora realizado diligências pelas proximidades e bairros adjacentes, porém até o momento sem êxito em localizar os envolvidos.

O fato foi repassado via COPOM para cidade de Mandaguari.

Os nomes foram ocultados pela Polícia Militar.