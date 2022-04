Disparo de arma de fogo na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 2h57 da madrugada deste domingo (3) na Praça do Café em Jandaia do Sul.

Relata o solicitante que dois indivíduos estava em frente do estabelecimento e aparentemente estariam portando uma arma de fogo. No local feito contato com a proprietária da lanchonete, relatou que dois indivíduos vieram até a frente da sua lanchonete e um deles teria efetuado disparo de arma de fogo e após teriam se evadido tomando rumo ignorado. Os autores teriam sido reconhecidos por frequentadores do local.

Um pouco mais cedo, clientes de um bar na Avenida Tancredo Neves foram ameaçados por um homem armado.