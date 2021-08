Dias 18, 19 e 20 haverá cadastro dos profissionais do setor de eventos para que recebam o auxílio emergencial

Nos dias 18, 19 e 20 de agosto estaremos fazendo o cadastro dos profissionais do setor de eventos para que recebam o auxílio emergencial. O cadastramento acontece no Auditório Municipal de Jandaia do Sul das 9h às 16h.

Os documentos necessário para PESSOA FÍSICA são:

Cópia do CPF, RG e comprovante de residência;

Carteira de trabalho;

Comprovante de atuação em categoria profissional contemplada pelo auxílio (art. 4)

Comprovante de atuação no setor de eventos por no mínimo 24 meses ( recibos, notas, contratos de prestação de serviços, fotos, etc ).

Os documentos necessários para PESSOA JURÍDICA são:

Contrato Social;

Cadastro na Receita Federal;

Comprovante de endereço da sede da empresa;

Comprovante de atuação no setor de eventos por no mínimo 24 meses ( contrato social, recibos, notas, contratos de prestação de serviços, fotos, etc ).

Para mais informações, ligue para (43) 3432-9250 falar com o Dr. Guilherme.