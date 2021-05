Dias 13 e 14 serão vacinadas pessoas com comorbidades ou deficiência em Jandaia do Sul

Seguindo a listagem de Grupos de Risco do Plano Estadual de Imunização, agora a vacinação contra COVID-19 em Jandaia do Sul será para pessoas de 55 A 59 anos COM COMORBIDADES OU DEFICIÊNCIAS PERMANENTES GRAVES.

A vacinação deste grupo acontece nos dias 13 e 14 de maio (quinta e sexta-feira), das 9 às 16 horas, no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

Além de levar carteira de vacinação e documento com foto, para comprovar a comorbidade/deficiência permanente grave, é necessário laudo/declaração recente (2021) assinado pelo médico.

QUAIS SÃO AS COMORBIDADES (DOENÇAS CRÔNICAS)?

Diabetes mellitus, Pneumopatias Crônicas Graves, Hipertensão Arterial Resistente, Doenças Cardiovasculares, Doença Cerebrovascular, Doença Renal Crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida e Cirrose Hepática.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas.