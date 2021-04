Dia 14 é a vez dos idosos de 66 anos receberem a vacina contra covid

Abaixo cronograma das próximas vacinas:

66 ANOS (PRIMEIRA DOSE): 14/04 (quarta-feira) das 09 às 16 horas

77 e 78 ANOS (SEGUNDA DOSE): 15/04 (quinta-feira) das 09 às 16 horas

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. Mesmo com a vacinação, continuem usando máscara e se cuidando. Manteremos a população informada de novos lotes, reforçando que seguimos o Plano Nacional de Imunização.

Em parceria com o Rotary Club, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está arrecadando alimentos para famílias carentes durante a vacinação. Os idosos que puderem levar 1 kg de alimento no dia da vacinação estará contribuindo com a ação solidária. Não é necessário levar o alimento para receber a vacina contra a COVID-19.