Desentendimento entre vizinhos por causa de gatos termina em denúncia de ameaças em Jandaia do Sul

Uma discussão entre vizinhos mobilizou a Polícia Militar na noite de sexta-feira (13), na Rua Ramiro da Silva Rocha, em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada como vias de fato, mas não houve confirmação de agressões físicas.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de uma briga entre vizinhos. No local, os policiais não encontraram confusão, mas conversaram com os dois envolvidos, de 48 e 31 anos.

O homem de 48 anos relatou que havia discutido com o vizinho e afirmou ter sido ameaçado por ele com uma faca.

Já o outro envolvido apresentou uma versão diferente. Ele alegou que os gatos pertencentes ao vizinho estariam entrando em sua residência, provocando uma infestação de pulgas e problemas de saúde para sua filha, que teria alergia aos animais.

Ainda conforme o relato, ao tentar conversar sobre a situação, o vizinho teria se armado com um pedaço de pau e feito ameaças contra ele.

Questionados pelos policiais, ambos afirmaram que não houve agressões físicas. Sobre as ameaças relatadas, os envolvidos disseram que decidiriam posteriormente se desejavam formalizar a representação.

A Polícia Militar orientou os dois sobre os prazos legais para representação e as providências cabíveis em relação aos fatos.