Deputado Rubens Bueno visita Jandaia do Sul

Na noite desta quarta-feira (06), na Escola Santa Maria, o deputado federal Rubens Bueno (Cidadania 23) esteve prestando contas como faz anualmente aos municípios que representa. O deputado foi recepcionado pelo ex-vereador André Saddi (Cidadania 23), os vereadores Welton Pinheiro (Cidadania), Adenilson Vicente (PL) e BrunoCavassani (PSD) e de lideranças municipais.

O deputado frisou o trabalho realizado ao longo do último ano e em especial durante a pandemia, onde articulou emendas para o enfrentamento da Covid-19, inclusive para Jandaia do Sul. E ressalta outros recursos destinados por reflexo das leis aprovadas pelo Congresso Federal e que tiveram sua participação.

Três exemplos são a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); a Cessão Onerosa do Pré-Sal e a redistribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS) que agora fica diretamente para os cofres do município.

André Saddi ressalta a parceria com o deputado

Durante o nosso mandato como vereador tivemos bons frutos para o município com emendas do deputado Rubens Bueno, principalmente nas áreas de saúde e educação. “O deputado sempre foi um parceiro nosso e um grande amigo, onde temos o mesmo objetivo que é o desenvolvimento do município. E ter um deputado com o gabarito do Rubens ao nosso lado já é motivo de orgulho e alegria,” disse André Saddi.

“E dando continuidade ao nosso trabalho, o deputado nos informou que será destinado uma emenda de 250 mil reais para um caminhão refrigerado para transporte de merenda escolar, que será empenhado nos próximos meses. Agradecemos ao deputado mais uma vez pela transparência e pela disposição em prestar constas do seu belo trabalho como deputado e por estar sempre olhando pelo nosso município”, finalizou.