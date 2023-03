Deputado Jacovós explica porque cobrou a permanência do secretário de Estado da Saúde na Alep

(Reporter J. Silva / Saibajanews) A participação do secretário de Estado da Saúde, César Neves, em uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça (07/03), para apresentar os resultados do 3º quadrimestre de 2022 ganhou a atenção da imprensa.

Após mostrar números sobre desempenho da pasta, o secretário tentou deixar a sessão mais cedo, no momento das perguntas, alegando que teria que participar do evento Safra Segura, integrantes da secretaria ficariam com a responsabilidade de responder os questionamentos dos parlamentares.

Entretanto, a sua permanência foi cobrada pelo deputado Delegado Jacovós (PL), que pediu ao secretário César Neves, para que ficasse na sessão em sinal de respeito aos parlamentares.

Jacovós explica

Após a publicação do Saiba Já News ganhar grande repercussão no Paraná, nas redes sociais, a assessoria do deputado Jacovós, procurou a nossa redação e fez questão de esclarecer os fatos.

Jacovós disse ao ‘Saiba Já’ que na verdade, pediu a permanência do secretário de Estado da Saúde na audiência pública, porque participou outras vezes de audiências de prestação de contas da saúde, que é obrigatória perante a lei, e nunca o secretário Beto Preto pediu pra sair antes do término.

Dessa forma, Jacovós, entendeu que a saída do secretário iria causar um constrangimento para o governo, pois os deputados da oposição, que fazem parte da comissão de saúde, iriam pedir a suspensão da audiência, pela ausência do secretário César Neves.

Portanto, sua intervenção teve o condão de na verdade evitar constrangimentos para a Secretária de Saúde do Estado, informa o Delegado Jacovós.