Deputado Do Carmo assegura R$ 1,3 mi para Jandaia do Sul

Recursos estaduais serão investidos em obras e equipamentos na cidade

Somente neste ano, o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo (PSL) já assegurou mais de R$ 1,3 mi em recursos para Jandaia do Sul, que serão investidos na instalação de um campo de futebol do programa “Meu Campinho”, um ônibus escolar, um caminhão caçamba, uma van, além de outras obras e equipamentos.

O deputado recebeu o prefeito Lauro Junior em Curitiba nesta quarta-feira (7), acompanhado do presidente da Câmara, João Paulo Bosio e dos vereadores José Carlos Ranzani, Sérgio Dias de Lima, Fabiano Marafon e Cláudio Táparo.

“Temos um grupo forte de grandes parceiros em Jandaia, cidade que tanto admiro. Juntos, trabalhamos de forma incansável para atender as demandas da população. Nosso mandato está de portas abertas para Jandaia do Sul”, afirmou Do Carmo.

O prefeito agradeceu o apoio do deputado no alinhamento com o governo do estado. “Do Carmo é um grande parceiro do município, que está encaminhando pra nós mais de R$ 1,3 mi em recursos estaduais. Vamos fortalecendo cada vez mais essa parceria, buscando projetos que precisam ser colocados em prática de imediato, outros a médio e longo prazo”, afirmou.