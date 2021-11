Deputada Maria Vitória entrega recurso para a APAE de Jandaia do Sul

A Deputada Estadual Maria Vitória esteve na APAE de Jandaia do Sul na manhã desta segunda-feira (29). Ela foi recepcionada pela diretoria e professores da escola juntamente com o empresário Zé da Gruta que mesmo sem mandato solicitou o recurso que foi entregue para a entidade no valor de R$ 65 mil para aquisição de um veículo.