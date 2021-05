Departamentos de Educação e Saúde entregam Kits de higiene bucal

O Departamento de Educação em parceria com o Departamento de Saúde fizeram a entrega de Kits de Higiene Bucal às escolas e CMEIs do Município de Jandaia do Sul

O Departamento de Educação do Município de Jandaia do Sul, em parceria com o Departamento de Saúde, iniciou o Projeto do Bem sobre a Higiene Bucal, onde orientaram as crianças com vídeos sobre a importância da escovação dos dentes e a prevenção de cáries.

Para complementar o projeto, estão sendo feitas as entregas de kits de higiene bucal nas escolas e CMEIs para os alunos da Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental.