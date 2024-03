Defesa Civil e Simepar alertam para possibilidade de tempestades hoje

O forte aquecimento que será registrado associado a passagem de uma intensa frente fria pelo Paraná vai ocasionar tempestades severas que vão gerar rajadas de vento intensas entre 60,0 e 90,0 km/h, chuva forte, descargas atmosféricas e inclusive com potencial para ocorrência de queda de granizo de forma localizada. As primeiras tempestades severas estão previstas para o Oeste e Sudoeste, já no meio da manhã e entre o meio-dia e a tarde, os temporais se espalham para todo o Paraná.