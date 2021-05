Dano em construção no Guadalajara

Às 20h25 de sexta-feira (14) a equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Rua Joaquim Israel, Conjunto Guadalajara para atendimento de crime de furto.

No local, em contato com o solicitante ___ de 39 anos, informou que ao passar pela obra no referido endereço às 18h, notou alguns materiais em local diverso do comum, o que motivou seu retorno ao local às 20h25min para conferência.

Ao chegar defronte a obra ele ouviu barulhos vindo dos fundos do quintal, solicitando o despacho da viatura. Realizada averiguação, fora constatada parte da fiação elétrica já retirada e amontoada, bem como danos nas paredes e mangueiras onde os fios estavam inseridos.

Foram realizadas buscas nas imediações com o intuito de localizar possíveis autores do fato, porém sem êxito.