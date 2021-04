Curso Senai de Corte e Costura Industrial começa 19 de Abril

Dia 19 de abril inicia o Curso de Corte e Costura Industrial na Carreta SENAI. É mais uma ação da parceria firmada com a Prefeitura de Jandaia do Sul. O curso acontecerá de segunda a sexta-feira dividido em duas turmas, uma à tarde e outra à noite, com carga horária de 80 horas.

As inscrições estão sendo feitas pela Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul, situada na Rua Senador Souza Naves, 775 até dia 15/04. Os interessados devem levar documentos pessoais e comprovante de residência para inscrição. FIQUE ATENTO E NÃO PERCA A OPORTUNIDADE!