Curso para formação de empreendedores termina com cinco ideias de startups

Ontem (08) aconteceu o encerramento do primeiro curso do Inova Jandaia para formação de empreendedores – o Inova Território. Os alunos apresentaram na banca cinco ideias de startups e muito talento para criar empresas inovadoras em nossa cidade.

O Programa Inova Jandaia está desenvolvendo, através de uma governança com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, iniciativas para tornar Jandaia do Sul uma das cidades mais inovadores do Paraná. As ações têm apoio do Sebrae PR, UFPR Campus Jandaia e ACEJAN.