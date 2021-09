Criança leva faca pra aula no Distrito São José

A ocorrência foi atendida na manhã de terça-feira (31) em colégio do Distrito de São José em Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de ameaça com arma branca, a equipe deslocou ao Distrito São José, onde foram informados pela pedagoga que uma criança de onze anos havia comparecido ao colégio em horário de aula trazendo uma faca no interior de sua bolsa juntamente com o material escolar, que a informação de tal fato havia chegado por outros alunos que estavam temerosos pela situação, pois já havia um pré-desentendimento entre alguns no interior do colégio.

Como providência, a pedagoga questionou a criança citada pelos colegas, a qual confirmou os fatos e entregou a referida faca que ficou aos cuidados da pedagoga até a chegada da equipe policial.

A pedagoga esclareceu que no desenrolar dos fatos, surgiu a possibilidade de haver outros dois menores envolvidos na situação, uma possível vítima de onze anos e um adolescente de treze anos, que por sua vez teria agido na situação de forma a influenciar a criança que estava portando a faca, em resolver situações de divergências dentro do colégio por si só, sem acompanhamento dos adultos responsáveis funcionários do colégio, ainda que a situação teria de ser resolvida, pois a outra parte iria revelar o desentendimento aos responsáveis pelo colégio, diretora, pedagoga e professores.

Após questionado pelos policiais, o menor negou ter influenciado a criança a cometer qualquer tipo de agressão contra os colegas, porém não ficou clara a sua colocação quando foi questionado se havia aconselhado a criança a relatar as divergências que estava tendo com os colegas aos responsáveis pelo colégio.

Os policiais solicitaram também que a criança fosse trazida à sala da pedagogia e, esta ao ser questionada pela pedagoga relatou que o adolescente havia lhe aconselhado a trazer algum objeto para se defender porque a outra criança iria agredi-la, que a situação teria de ser resolvida porque a outra iria delatar todo ocorrido aos responsáveis pelo colégio.

Diante das divergências entre as declarações e gravidade do fato, foi realizado contato com a Delegacia de Polícia Civil, sendo que o escrivão deu opção de encaminhar a ocorrência para melhor apuração dos fatos.

Visando a proteção de todos envolvidos principalmente pelo fato ter se dado em ambiente escolar, o que afeta a vida de toda comunidade, não só dos envolvidos diretamente na ocorrência, como providência a situação foi encaminhada à delegacia para procedimentos pertinentes ao caso.