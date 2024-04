CRAS de Jandaia realiza semana de confecção da carteira do autista

“Abril Azul Mês de Conscientização sobre o Autismo”.

Abril é definido como mês de Conscientização sobre o Autismo, desta forma o CRAS estará promovendo a semana de emissão da Carteirinha do Autista, a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Data: 22 à 26 de abril

Local: CRAS

Documentos necessários para a solicitação da Carteira do Autista:

– RG e CPF do autista.

– RG e CPF do responsável.

– Fotografia do autista, e deve ser o mais recente possível.

– Laudo Médico. O laudo deve conter os dados do paciente, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID) e assinatura e carimbo de identificação com CRM do médico responsável.

– Exame de Tipo Sanguíneo.

Maiores informações entrar em contato com os profissionais do CRAS através do telefone (43)3123-0350