Corsa estacionado é atingido Citroen na Rua Senador Souza Naves

A ocorrência foi registrada como “Dano” às 19h27 deste sábado (6) em Jandaia do Sul na Rua Senador Souza Naves, centro.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, pois conforme relato do solicitante, um veículo Citroen teria colidido em um GM/Corsa que estava estacionado, e que o condutor estava embriagado.

Em contato com o proprietário do GM/ Corsa este informou que seu carro estava estacionado quando foi atingido por outro automóvel, sendo este um Citroen/ C3 de placa —— também de Jandaia do Sul.

Ainda conforme a Polícia Militar, ambos condutores entraram em um acordo antes mesmo da chegada da equipe policial, onde conforme o Sr. ——, o condutor do Citroen, Sr. ————- disse que irá arcar com todos os danos de seu veículo. O condutor do Citroen, já havia se retirado do local do fato, conforme informado, sendo que seu primo foi até o local para buscá-lo.