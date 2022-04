Corolla capota na BR-369 em Jandaia do Sul

Por volta das 11h desta sexta-feira (8) a equipe da Defesa Civil (Brigada Comunitária) atendeu uma vítima de acidente de trânsito na BR-369, próximo a Associval.

Ao chegar ao local os socorristas encontraram duas pessoas já do lado de fora do veículo, sem ferimentos e uma mulher, de 60 anos, ainda no interior do carro, que não conseguia sair.

Ela sofreu ferimentos leves e foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, para avaliação médica.

O veículo, um Toyota Corolla, tem placas registradas no município de Itambé.

Emergência em Jandaia do Sul ligue: Defesa Civil 199 / SAMU 192