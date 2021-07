Cooperviti recebe veículo

O Município de Jandaia do Sul recebeu da Secretaria de Estado da Administração, por meio do Diretor da SEDU, Lucio Tasso, a doação de um veículo para o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente. O veículo será destinado nos próximos dias à COOPERVITI (Cooperativa dos Viticultores de Jandaia do Sul) para que atenda suas necessidades e gere renda ao município.

Tal pedido é um sonho já antigo dos cooperados e será de muita importância para ajudar a produção, armazenamento, distribuição e comercialização dos seus produtos.