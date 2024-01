Confira grandes eventos esportivos para ficar de olho em 2024

Para os fãs de esportes e outras modalidades o ano de 2024 será um prato cheio em competições. Além das tradicionais competições de futebol como o Campeonato Paranaense 2024, Copa do Brasil e Brasileirão, o ano também reserva grandes torneios continentais como a Copa América, que será uma prova de fogo para o Brasil. Ainda na leva das competições tradicionais, um outro evento relevante acontecerá no meio do ano são as Olimpíadas que nesta edição será sediada em Paris.

Paranaense 2024 é o campeonato que dá larga ao calendários de competições

O primeiro campeonato que vale a pena ficar de olho é o Paranaense 2024 que já começou agitado e com o Maringá na liderança. Reunindo 12 equipes, o Campeonato Paranaense 2024 está rolando desde o dia 17 de janeiro e atualmente se encontra na 3ª rodada da competição. A equipe que lidera a tabela classificatória até o momento é o Maringá Futebol Clube, após vencer o Andraus Brasil por 3 a 0 e derrotar também com um placar de 3 a 0.

O Maringá segue invicto na competição acumulando nos 2 primeiros jogos 6 pontos, porém esse é só o começo, as equipes estarão na busca por estes pontos até o dia 25 de fevereiro, que é quando terminará a fase de grupos. Já a fase final da competição ocorrerá a partir do dia 3 de março e a final será travada em jogos de ida e volta para decidir quem é o melhor do Campeonato Paranaense de 2024.

Copa do Brasil e Brasileirão continuam a mexer com a torcida paranaense

Outra competição de futebol que inicia paralelamente ao Campeonato Paranaense é a Copa do Brasil 2024. A primeira fase desta competição vai contar inicialmente com 80 equipes, mas no total serão 92 times. Iniciando em fevereiro, a maior competição nacional de futebol tem a final estimada para acontecer entre os dias 3 ou 10 de novembro. Tudo indica que os sorteios do torneio acontecerão nos próximos dias.

Porém já sabemos os concorrentes do nosso estado que desta são 6: Maringá, Coritiba, Cascavel, Operário-PR, Cianorte e Athletico-PR. Por último, outro grande evento nacional que se inicia no dia 13 do mês de abril é o Brasileirão 2024 e este ano tem novidade o para o Campeonato Brasileiro Série A contará com um evento de abertura, algo inédito. Vale lembrar que o torcedor paranaense poderá vibrar apenas pelo Athletico-PR na Série A este ano.

Pan Americano de Esports inicia o 2º semestre de competições de 2024

Já meio do ano será recheado de grandes eventos para todos os gostos, o Rio de Janeiro, por exemplo, dará a largada no calendário das competições do mês de junho de maneira inusitada, com os Pan American Esports Games Rio 2024. O evento é bem inspirado nos jogos olímpicos e feito aos moldes dele, porém ao invés dos esportes tradicionais como modalidades, serão campeonatos de Counter-Strike 2, Rocket League, DOTA 2 e mais.



Serão várias modalidades de jogos onde 22 países das Américas disputarão vagas no mundial que acontece ainda este ano em Riade na Arabia Saudita. Outro evento que acontecerá logo em seguida e bota a América do Sul em confronto é a Copa América de Futebol, os jogos estão marcados para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Copa América é oportunidade para o Brasil recuperar o brilho

O Brasil foi o campeão da última edição contra o Peru, porém vive um cenário atual bem diferente, inclusive este ano será decisivo para a seleção brasileira finalmente se encontrar. Após ter ficado o ano passado à espera de Carlo Ancelotti, o técnico provisório Fernando Diniz não foi feliz em comandar a seleção durante a sua espera e a Copa América pode ser uma oportunidade para recuperar o brilho da camisa amarelo-canarinho sob o comando de Dorival Jr.



Para os que já estão se perguntando quando poderemos enfrentar a seleção de Messi, só existe a chance de o Brasil enfrentar a Argentina no final da competição. Porém, para quem quiser ver o maior clássico das Américas antes desta data, poderá acompanhar um Brasil x Argentina em jogos que valem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Voltando a Copa América, o Brasil entrará em campo nos dias 21 de junho contra Costa Rica ou Honduras, dia 28 enfrentará o Paraguai e no dia 2 de julho jogará contra a Colômbia.

Olimpíadas fecha o calendário de grandes eventos de esportes em 2024

Outro evento esportivo de peso programado para acontecer no meio do ano são as Olimpíadas 2024, que iniciarão no dia 26 de julho e acontecerão até o dia 11 de agosto. A edição será memorável pois marcará o centenário de Paris 1924, sendo portanto os sextos jogos organizados pelo país na capital francesa. O Brasil vem em uma crescente boa nas últimas edições e pode ampliar este número, nos jogos do Rio 2016 foram 19 medalhas e nos jogos de Tokyo 2020 foram 21 medalhas.