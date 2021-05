Condutor embriagado é preso em Mandaguari

21/05/2021 23h11 – Local: PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MANDAGUARI – AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 60 ANOS

Após ligações informando a respeito de um veículo Versailles de cor azul que estaria efetuando manobras de derrapagem e arrancada brusca no centro da cidade, as equipes Rotam e RPA, durante patrulhamento, visualizaram um veículo com as mesmas características.

Foi dada voz de abordagem ao condutor, que foi identificado, este desceu do veículo com dificuldade, cambaleando com dificuldade em se equilibrar.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas durante buscas no veículo foram localizadas duas porções de substância entorpecente análoga a maconha, que pesou onze gramas.

O condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ao ser questionado afirmou que a droga seria para seu consumo. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que verificou 0,68 mg/l de álcool no sangue.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e o mesmo encaminhado até a delegacia para os demais procedimentos.