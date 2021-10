Condutor embriagado colide em muro da sede da Polícia Militar em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 0h01 deste sábado (30) na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar em Jandaia do Sul, localizada na Rua Senador Souza Naves.

Conforme a PM, a equipe foi acionada pela Central de Operações para deslocar até a base da 2ª Companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul, onde um veículo veio a colidir com o muro da unidade policial.

De imediato os policiais deslocaram até o local e se depararam com um veículo GM Cobalt de cor prata, com apenas o motorista dentro e em colisão frontal com o muro. O indivíduo apresentava ferimentos em face e estava em visível estado de embriaguez e não se recordava do ocorrido.

A equipe de socorristas da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada e prestou os primeiros socorros, no entanto o cidadão dispensou o encaminhamento ao PAM.

O acidente causou grandes avarias e danos a unidade policial com rompimento de parte do muro frontal, rede elétrica e da rede de água. O veículo ficou parcialmente destruído com o impacto e dentro do mesmo foram localizadas diversas latas de cerveja consumidas, latas ainda lacradas e uma recém aberta no console central onde o motorista estava consumindo.

Ainda segundo a PM, o cidadão disse ter saído de uma festa e ter consumido bebida alcóolica, no entanto recusou se submeter ao teste etilométrico, porém era notório seu estado ébrio, onde foi contatado pelos policiais através do hálito etílico, olhos avermelhados, dificuldade de falar, caminhar, falta de equilíbrio e agressividade, sendo assim o auto de constatação foi confeccionado.

Foi dada voz de prisão e o cidadão foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

O Boletim de Acidente de Trânsito e as devidas notificações foram confeccionas, o veículo não possui débitos e foi liberado para a esposa do motorista que providenciou um guincho para fazer a remoção do local.