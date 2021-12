Comunicado da Associação dos Universitários

Prezados alunos,

A Associação dos Universitários de Jandaia do Sul CONVOCA todos os interessados para comparecerem à Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul – ACEJAN, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 708, no dia *16 de dezembro de 2021, às 19h00min, para composição da chapa referente ao ano de 2022.

Aos interessados em integrar a chapa, entrar em contato com Ester Delalibera, através do número (43) 99965-1587.

Observações importantes:

Em caso de insuficiência de candidatos à composição da nova chapa, a AUJS terá sua baixa nos registros competentes, inviabilizando o repasse da subvenção municipal destinada aos universitários.

Os associados que assumirem funções junto à diretoria da Associação dos Estudantes terão isenção no valor da mensalidade.

Atenciosamente,

Diretoria.