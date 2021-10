Comerciante recebe cheque falso em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul no final da tarde de quinta-feira na Avenida Getúlio Vargas em Jandaia do Sul.

A equipe policial foi solicitada pelo Sr. XXXX, proprietário da XXXX onde segundo relato, teria realizado a venda de alguns produtos e recebido o valor em cheque, mas que após o cliente sair do local, constatou ser um cheque falso.

No local fora feito contato com o solicitante, que afirmou novamente os fatos e complementou que um masculino de estatura alta, pele clara, chegou em um Hyundai I 30 de cor branca com placas de Maringá, pediu alguns produtos e pagou com um cheque.

Após o mesmo se retirar do local, o Sr. XXXX, desconfiado da procedência do cheque, ligou na agência e constatou que a conta bancária indicada nem existia. Sendo assim, o solicitante foi orientado e o cheque falso foi apreendido e entregue na delegacia.